北海道釧路市を舞台にした渡邊圭祐主演の長編映画『2126年、海の星をさがして』が、2026年3月にロケ地である釧路にて先行公開、その後全国順次公開されることが決定した。【写真】182cmの高身長！スタイル抜群な渡邊圭祐、撮りおろしショット本作は、かつて熱中したRPGゲーム『G.G.O.』の続編の舞台誘致をきっかけに、地元・釧路で再会した幼なじみたちが、街の未来のために奮闘する物語。釧路市民の郷土愛（シビックプライ