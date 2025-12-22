©リズメディアMISIAの新曲「夜を渡る鳥」が、2026年2月15日（日）より放送・配信開始されるWOWOW×Lemino 連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』の主題歌に決定した。発表にあわせ、主題歌入りの本予告映像が公開されている。本作ドラマは北方謙三による大河小説『水滸伝』を映像化するもので、主人公・宋江役の織田裕二をはじめ、反町隆史、亀梨和也、満島真之介、波瑠、松雪泰子、佐藤浩市、玉山鉄二ら豪華キャストが集結。腐敗し