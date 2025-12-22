◆第３７回全国高校駅伝女子 （２１日・たけびしスタジアム京都発着、女子５区間２１・０９７５キロ）静岡・浜松市立の１区・大谷芽以（３年）が昨年のタイムを２１秒縮める１０分１０秒で区間２０位の走りを見せた。チームは１時間１１分２８秒で３０位だった。東海大ブロック代表の常葉大菊川は１時間１３分６秒で４５位だった。＊＊＊＊１区の大谷が充実した表情でレースを振り返った。「昨年より２０秒以上タイムを縮めら