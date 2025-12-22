12月22日は「冬至」です。この日は1年で最も昼が短いといわれています。ところで、「ゆず湯に入ると風邪をひかない」といわれており、昔から冬至の日にゆず湯に入る習慣がありますが、林外科・内科クリニック（福岡県宗像市）理事長で医師の林裕章さんによると、これには医学的、科学的な裏付けが存在するといいます。ゆず湯に入る医学的なメリットや注意点について、林さんに聞きました。【要注意】肌荒れの原因に…これが「ゆ