米国サンフランシスコで大規模な停電が発生し、公共交通機関も止まるなどの被害が出た。変電所の火災が原因として指摘されている中、電力がいつ完全に復旧するのかは不透明な状況だ。20日（現地時間）、ニューヨーク・タイムズ（NYT）やAFPなどの海外メディアによると、この日午前から、電力サービス加入者数を基準にするとサンフランシスコ住民の30％が停電による不便を強いられた。サンフランシスコの主要電力供給会社であるパシ