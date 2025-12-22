秩父鉄道が、長年親しまれてきた「宝登山山頂レストハウス」を全面リニューアルし、2026年1月1日より「SUSABINOキッチン」として新たにオープンします。2025年7月に誕生した展望テラス「SUSABINOテラス」に続き、飲食施設も「空の移ろい」をコンセプトとした明るく開放的な空間へと生まれ変わります。 秩父鉄道「SUSABINOキッチン」 オープン日：2026年1月1日所在地：埼玉県秩父郡長瀞町長瀞2595-1（宝登山山頂）