日本相撲協会は２２日、大相撲初場所（来年１月１１日初日、両国国技館）の新番付を発表。西前頭３枚目の伯桜鵬は伯乃富士に改名した。６月に協会を退職した、元横綱の白鵬翔さんが師匠だった旧宮城野部屋に所属した力士の多くが、一斉に改名した。旧宮城野部屋に入門し、史上初の所要１場所で十両昇進を決めるなど、期待の若手である伯桜鵬は伯乃富士に改名。幕下では、関取昇進が期待される聖白鵬が寿之富士に、十両経験者の