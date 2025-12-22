第6回WBC開幕まで2カ月半。投打の柱・大谷翔平の参加表明を皮切りに山本由伸、鈴木誠也らビッグネームの集結が報じられた。「ドリームチーム」と期待が膨らむ一方、連覇に向け9つの死角が浮かび上がってきた。現在配信中の「週刊文春 電子版」より記事の一部を抜粋してお届けする。【画像】「全員が黒ルックでまとめる中…」真美子夫人（28）の“1人だけホワイト”が注目を集めた奥様会インスタの写真「大本命の大谷翔平（31・ド