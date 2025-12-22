日本相撲協会は２２日、大相撲初場所（来年１月１１日初日、両国国技館）の新番付を発表した。大関経験者の朝乃山（高砂）は東前頭１６枚目に番付を上げ、２０２４年７月場所以来の再入幕を果たした。朝乃山は同場所で左膝を負傷し、手術を経て三段目で今年春場所で復帰。２１年にも不祥事での出場停止勝負で三段目に番付を下げていた。「幕内↓三段目↓幕内」を２回は史上初めてとなる。一山本（放駒）は自己最高位の東前頭