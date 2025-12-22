シンガー・ソングライターのtuki.のニューシングル「コトノハ」が、2026年1月5日スタートのカンテレ・フジテレビ系全国ネットドラマ『夫に間違いありません』（毎週月曜後10：00〜）の主題歌に決定した。【動画】tuki.の「コトノハ」も解禁！『夫に間違いありません』PR映像本作は、主演・松下奈緒演じる主人公・朝比聖子が夫・朝比一樹（安田顕）の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから