fav hospitality groupは、「FAV LUX 宮崎」を2026年7月1日に開業する。客室はシングルベッド2台、クイーンベッド2台を有した最大6名までの滞在が可能な客室や、広々としたバルコニーとサウナを有するスイート等、全6タイプ41室を用意する。笹野美紀恵氏プロデュースのサウナ「サウナージュ」を宮崎県内に初導入した客室も用意する。館内には宮崎の食材を使用したメニューを提供するレストランを設置し、宿泊者以外も利用できる。