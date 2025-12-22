群像1月号掲載の文化理論・メディア研究が専門の清水知子さんによる『置き配的』（福尾匠著）の書評を特別公開します！ぜひご覧ください！〈疎〉の公共性による希望見慣れたはずの玄関先にポツリと物が放置された光景は、どこか不気味だ。配達者は去り、受取人はその痕跡をスマートフォンで確認する。「物が配達された」という事実は、いまや画像データとしてのみ残り、身体的共在は欠落している。身体なき痕跡のネットワーク、あ