【難解英熟語】あなたはわかりますか？突然ですが、“Cut down on”ってどういう意味かわかりますか？ビジネスシーンでもよく使われる、中学〜高校レベルの基本表現です。あなたにはわかりますか？気になる正解は……正解は・・・「削減する」でした！“Cut down on”は、「〜を減らす」「〜の量を少なくする」という意味で、習慣や支出、消費などを削減する際に使われます。例えば、お酒やタバコ、甘いもの、ファストフードなどを