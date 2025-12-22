細々した事務作業に時間を取られて、重要な仕事が後回しになっていないだろうか。DXコンサルティング事業を展開する宮崎学さんは「報告書や顚末書の作成、経費精算といった汎用業務は、生成AIを活用すれば効率化できる」という――。※本稿は、宮崎学『面倒な仕事が一瞬で片付く生成AIタスク爆速大全』（かんき出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Happy Kikky※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／