東京ヴェルディ・アカデミーの実態〜プロで戦える選手が育つわけ（連載◆第25回）番外編：横山暁之（ジェフユナイテッド千葉）インタビュー／前編Ｊリーグ発足以前から、プロで活躍する選手たちを次々に輩出してきた東京ヴェルディの育成組織。その育成の秘密に迫る同連載、今回から現在ジェフユナイテッド千葉で「10番」を背負う横山暁之のインタビューを３回にわたってお送りする――。大学卒業後の苦しい時期について語る横山暁