NHK朝ドラ「ばけばけ」に、イライザ・ベルズランドが登場した。モデルとなったのは小泉八雲と長年の親交のあった女性だった。歴史評論家の香原斗志さんは「ハーンは長年にわたり関係を続けてきた。史実では彼女が来日したのはハーンの死後だった」という――。※以下の原稿は、NHK連続テレビ小説「ばけばけ」12月22日以降の放送内容を含みます。写真＝時事通信フォトNHK連続テレビ小説「マッサン」でヒロイン、エリーを演じた女優