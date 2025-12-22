■過去最大の登録台数を記録12月16日、欧州連合（EU）の執行部局である欧州委員会は、従来、2035年までとしていた新車のゼロエミッション車（ZEV）シフト目標を、2040年まで5年間、後ズレさせる方針を表明した。ZEVとは、走行時に温室効果ガス（GHG）を排出しない自動車のことであるが、実態としては、電気自動車（EV）を意味していた。写真＝EPA／時事通信フォト2025年12月19日、ベルギーのブリュッセルで行われたEU理事会の閉幕