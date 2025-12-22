グランドセントラル駅で開催された「ディア・ニューヨーク」のインスタレーション=2025年10月、ニューヨーク、福田宏樹撮影 11月のニューヨーク市長選は、イスラム教徒にして社会民主主義者を名乗るゾーラン・マムダニ氏が初当選して大きな話題になりました。筆者は選挙戦のさなかにマムダニ氏の集会をのぞきに出かけ、アメリカならではの堂に入った演説の数々に舌を巻きます。グランドセントラル駅にも足を延ばし、開