小渕優子氏が長い沈黙を破って、初の単著を刊行した。「凡人宰相」の娘は、今の高市総理をどう見ているのか―本人に聞いた。（聞き手・青山和弘）なぜ、いまなのか―これまで積極的な発信を控えてきたように見える小渕さんが、今回本を出版しようと思ったきっかけは何ですか。一つは、このところ「父のことを知らない人が増えた」と感じることが多くなったんです。地元・群馬でも、小渕恵三がサミット開催を決めた沖縄でも、父の名