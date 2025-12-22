ジャック・ケルアックの小説『オン・ザ・ロード』。コロンビア大学前の露店の古本屋で見つけた＝2025年10月、ニューヨーク、福田宏樹撮影 自由の国アメリカでは、若者たちが時の政権や社会のありように常に異議を唱えてきました。筆者が向かったコロンビア大学は、昔も今もその象徴的な場所の一つです。若者の抵抗は様々な形を取りながら今に至りますが、筆者が愛着を持って語るジャック・ケルアックの『オン・ザ・ロー