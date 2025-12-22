突然、彼女から放たれる「私のこと、好き？」という質問に、戸惑う男性も多いもの。一体、どのような気持ちから、彼女はそのような質問を投げかけるのでしょうか。そこで今回は、彼女の本音を理解するために、「彼女が『私のこと、好き？』と聞きたくなる瞬間９パターン」を紹介させて頂きます。【１】別れを切り出す前、最後の質問として。とても重い雰囲気の中で、聞かれるパターンです。別れを切り出す直前に、最後の最後に男性