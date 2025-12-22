41歳で作家デビューをした松本清張は、その遅れを取り戻すかのように猛然と書き、著作を増やしていきました。流行作家となってからの全盛期は、平均で一日に（原稿用紙）30枚以上の執筆をしていた計算になるといいます。著作数の多さから「ゴーストライター」疑惑もあった松本清張。さて、実際どのように執筆していたのでしょうか。※この記事は、昭和の国民作家・松本清張の生涯を描いた初の本格評伝、酒井信著『松本清張の昭和』