レコード大賞に隠された買収・裏工作昭和の時代は大晦日といえば、レコード大賞の優勝者が決まり、その歌手本人が、そのまま帝国劇場からパトカー先導で渋谷のNHKホールの紅白のオープニングに間に合わせて出場するのが、定番でした。レコ大を見終わったあとで、チャンネルをNHKに切り換え、紅白の舞台に、レコ大受賞者が、もう並んでいる！すごい、と思いながら、コタツに集まった家族が歓声をあげる……これが風物詩だったのです