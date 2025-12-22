都内住みのライターが、“スーパー巡りが趣味”のママ友・Mさんに誘われて西東京に続々登場中の新顔スーパーをハシゴしてみると、見たことのない食材やお買い得商品に出会え、いつもの行きつけのスーパーとは明らかに違うワクワク感にテンション爆上がりしたルポをお伝えした。人気スーパーと評判の店にはそれなりに理由がある。スーパー通のMさんとともに、今度は私自身もたまに通う東京の東側にあるスーパーを探索してみた。前編