プロ野球元ＤｅＮＡ・巨人の梶谷隆幸氏が１９日付けで自身のＳＮＳを更新。恩師とのツーショットを披露した。「恩師中畑清さんと食事に行きました。僕を信じて使い続けてくれた漢の中の漢！！あなたに出会えて幸せです。」と投稿。ＤｅＮＡで監督を務めた中畑清氏と笑顔のツーショットを公開した。この投稿に「めちゃめちゃ素敵な写真です」「ナイスな師弟」「この２ショットは激アツです！！」「良い写真すぎる」といったコ