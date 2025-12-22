俳優の伊東美咲さん（48）が2025年12月17日、自身のインスタグラムを更新し、近影を披露した。「多幸感あふれるホリデーメイクをご紹介」伊東さんは、「マネージャーより。本日発売『#美ST』2月号に登場しています！」と報告し、「多幸感あふれるホリデーメイクをご紹介してます」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、ざっくりとした編み地が特徴の厚みのある紫のニットと白いパンツを着用。あごの下で両手を組ん