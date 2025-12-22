ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月22日（月）〜12月28日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【双子座（ふたご座）】今週はプチラッキーが起こる予感。周りの人には言えないけれど、うれしい気持ちが続くようです。その気持ちをパワーに変え