今日22日(月)の最高気温は、全国的に昨日21日(日)より低くなる見込みです。特に東北や北陸では10℃以上も低くなる所もあり、10℃に届かない所がほとんどでしょう。各地で年末らしい寒さとなりそうです。東北や北陸など昨日21日(日)より10℃以上もダウン今日22日(月)の最高気温は、全国的に昨日21日(日)よりも低くなるでしょう。札幌はマイナス1℃の予想で、4日ぶりに真冬日(最高気温0℃未満)となりそうです。仙台は昨日21日(日)は2