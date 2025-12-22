◆第７６回男子全国高校駅伝 （２１日・たけびしスタジアム京都発着、男子７区間４２・１９５キロ）藤枝出身の美沢央佑（１年）＝広幡中出＝が、学法石川（福島）の大会新での男子初優勝に貢献した。アンカーで起用され、栄光のゴールテープを切った。静岡県の浜松日体は２時間８分１９秒で４５位に終わった。＊＊＊＊静岡生まれの１５歳が会心のガッツポーズだ。学法石川のアンカー・美沢が初Ｖのたすきを運んだ。２位の仙