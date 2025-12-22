外はカリッと香ばしく、中はとろけるようにやわらかい揚げ出し豆腐。熱々のだしをたっぷりかけていただく瞬間は格別ですよね。和食の定番でありながら、ごちそう感もある一品です。今回は、基本レシピから野菜をたっぷり使ったものやカニ入りレシピなど8選をご紹介します。【失敗しない】揚げ出し豆腐 本格調理で美味しく！ 中ふわふわ 人気レシピ揚げ出し豆腐をワンランク上の仕上がりにするカギは、水切りと揚げ方。水分が残って