ＷＯＷＯＷのドラマ「北方謙三水滸伝」（来年２月１５日スタート。ＷＯＷＯＷオンデマンド、Ｌｅｍｉｎｏで配信）の主題歌がＭＩＳＩＡの新曲「夜を渡る鳥」に決定したことが２１日、分かった。ＭＩＳＩＡの「Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ」が主題歌だったドラマ「やまとなでしこ」の演出家で「水滸伝」監督の若松節朗氏がオファーし、ＭＩＳＩＡも快諾して２６年ぶりのタッグ。ＭＩＳＩＡは「この歌が物語の世界とともに皆さんの胸