かっぱ寿司は、2025年12月22日から26日までの平日限定で、「かっぱの挑戦 歳末感謝祭」ファイナルを開催します（一部改装中の店舗を除く）。おにぎり・うどんも引き続き90円のお得価格にキャンペーン期間中、「玉ねぎと油揚げの味噌汁」と「京わらび餅」を各90円で楽しめます。また、「香ばし炙りおにぎり」と「かけうどん」も、引き続き各90円のお得価格で堪能できます。・玉ねぎと油揚げの味噌汁玉ねぎの甘みと油揚げの旨みが溶