12月22日に最終回を迎えるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』。主演を務めた草磲剛とヒロイン役の中村ゆりのクランクアップコメントが到着した。 参考：『終幕のロンド』風吹ジュン、塩野瑛久、八木莉可子らのクランクアップコメント到着 本作は、遺品整理人である主人公が、遺品整理会社の仲間たちとともに、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理か