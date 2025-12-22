2026年1月8日よりテレビ朝日系で放送がスタートする松嶋菜々子主演の木曜ドラマ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』に大澤サラが出演することが決定した。 参考：大地真央、『おコメの女』で松嶋菜々子の元上司役におかっぱの“勝負ヘア”を披露 本作は、『ドクターX～外科医・大門未知子～』（テレビ朝日系）、『緊急取調室』（テレビ朝日系）などヒット作を輩出するテレビ