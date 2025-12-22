エールディヴィジ 25/26の第17節 フォレンダムとスパルタの試合が、12月22日00:45にクラス・スタディオンにて行われた。 フォレンダムはヘンク・フェールマン（FW）、アウレリオ・ウラース（MF）、オザン・キョクチュ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスパルタは三戸 舜介（MF）、トビアス・ローリッセン（FW）、アヨニ・サントス（MF）らが先発に名を連ねた。