ブンデスリーガ 25/26の第15節 ハイデンハイムとバイエルン・ミュンヘンの試合が、12月22日01:30にフォイト・アレーナにて行われた。 ハイデンハイムはマービン・ピエリンガー（FW）、マティアス・ホンザク（FW）、ルカ・ケルバー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバイエルン・ミュンヘンは伊藤 洋輝（DF）、ハリー・ケーン（FW）、ルイス・デ