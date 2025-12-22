プロ・リーグ 25/26の第19節 アントワープとアンデルレヒトの試合が、12月22日02:30にボサイル・スタディオンにて行われた。 アントワープは野沢 大志ブランドン（GK）、マルワン・アルサハフィ（MF）、ビンセント・ヤンセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンデルレヒトはアドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）、ニルソン・アングロ（FW）、トルガン・ア