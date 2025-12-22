セリエA 25/26の第16節 ジェノアとアタランタの試合が、12月22日04:45にスタディオ・ルイジ・フェッラーリスにて行われた。 ジェノアはカレブ・エクバン（FW）、ビトール・カルバーリョ（FW）、アーロン・マルティン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはジャンルカ・スカマッカ（FW）、ダニエル・マルディーニ（FW）、シャルル・デケテラー