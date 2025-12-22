サンコーは12月17日、「外カメで自然に盛れる『iPhone専用自撮りモニター』」を公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで発売した。価格は7480円。●背面にマグネット固定＆接続するだけで使える パススルー充電も可能新製品は、リアカメラの映像を確認しながら自撮りができるiPhone専用の外付けモニター。iPhone（iPhone 15以降のUSB Type-C搭載モデル）の背面にマグネットで固定し、付属のケーブルで接続するだ