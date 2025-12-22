【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2025年12月24日に発売となるKing & Prince7枚目のアルバム『STARRING』のリード曲「Theater」MVフルバージョンがオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。 ■メンバー二人が「King & Prince史上最高傑作」と自負する「Theater」MV！ 「Theater」は、「moooove!!」に続き、Ayumu Imazuが作詞、作曲を担当。また、今作は振り付けまで手掛けた楽曲で、FUN