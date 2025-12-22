戦時中の子どもたちが「お手玉」をほしがったワケとは？【漫画】本編を読む→戦時中の子どもたちが「お手玉」を欲しがった残酷な理由ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagram(@yuppe2)でエッセイ漫画を執筆している、漫画家のゆっぺさん。なかでも2021年12月から連載された「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は、完結後に電子書籍化されるなど大きな反響を呼んだ。■幸せなおばあちゃんが語