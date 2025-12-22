独ドイチェ・ベレの中国語版サイトは20日、中国について「11月のレアアース（希土類）輸出量は過去2番目の多さ、日本向けが大幅増」とする記事を掲載した。20日に発表された中国税関のデータによると、11月のレアアース磁石の輸出量は前月比12％増の6150トンに達し、過去最多の1月の6357トン以来の高水準となった。トランプ米大統領が貿易戦争を起こすと、中国は4月、武器や自動車、携帯電話などに使われるレアアースの輸出を制限