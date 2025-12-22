◇第94回全日本フィギュアスケート選手権大会(21日、代々木第一体育館)アイスダンスは大会最終日にフリーダンス(FD)が行われ、吉田唄菜選手・森田真沙也選手組が2連覇を果たしました。前日のリズムダンス(RD)で1位発進していた“うたまさ”カップル。この日のFDでも圧巻の演技を見せて1位となり、完全優勝を決めています。来年のミラノ・コルティナ五輪、アイスダンスは団体戦での出場枠が1枠。日本スケート連盟から同種目唯一の選