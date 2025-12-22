◇第94回全日本フィギュアスケート選手権大会(21日、代々木第一体育館)最終日にペアのフリースケーティング(FS)が行われ、長岡柚奈選手・森口澄士選手組が2年ぶりに優勝を飾りました。前日のショートプログラム(SP)はシーズンベストの「72.91」(技術点40.98・演技構成点31.93)をマークし、2位につけた「ゆなすみペア」。この日のFSでは「142.39」(技術点77.27・演技構成点65.12)を記録し、合計215.30点で1位となりました。この結果