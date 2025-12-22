歌手のMISIA（年齢非公表）が、来年2月15日スタートのWOWOW×Lemino連続ドラマ「北方謙三水滸伝」の主題歌を歌う。書き下ろしの新曲「夜を渡る鳥」で「この歌が物語の世界とともに皆さんの胸にそっと寄り添い、登場人物たちの生きざまや思いを、より深く感じていただくきっかけになればうれしいです」と呼びかけた。12世紀初頭の中国を舞台に、織田裕二（58）演じる主人公が同志を率いて理不尽な権力にあらがう姿と仲間との