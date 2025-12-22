2026年1月2、3日に行われる第102回箱根駅伝。3年ぶりの総合優勝へ、駒澤大学の桑田駿介選手(2年)は、流した涙を力に2度目の箱根路に臨みます。「自信は失ったらだめ」涙の桑田に指揮官がかけた言葉10月に行われた出雲駅伝。1区、2区と上位でつなぎ、トップと5秒差の2位でタスキを受けた3区の桑田選手ですが、5人に抜かれ7位に後退。区間9位とレース後にがっくりと肩を落とし、「練習しかできない自分が本当にふがいない」と悔し涙