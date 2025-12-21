Photo:rafastockbr / Shutterstock.com 買いたい時が買い時です。PC、スマホ、スマートウォッチ...あらゆるデバイスに欠かせない存在のメモリ（RAM）ですが、急激に値上げの足音が近づいてきています。メモリ製品の製造を行なうKingston（キングストン）のキャメロン・クランドール（Cameron Crandall）氏は出演したポッドキャストのインタビューで以下のようにコメントしました。RAMおよび