『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、現代人が知らず知らずのうちに支払っている深刻な「コスト」について考察する。＊＊＊ここ最近、私は"沼"にハマっていました。30〜40年前に製造され、設計図すらまともに残っていないヴィンテージのシンセサイザーの修理と改造です。さまざまな部品を探してネットを漂流し、超ニッチな客層を相手にしてきた、ひとク