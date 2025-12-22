渡米3年目、「お化けフォーク」でメジャー席巻！「シーズンオフも僕に休みは必要ありません。１年間フルで働いてないんだから」ニューヨーク・メッツでの３年目を戦い終えた千賀滉大(せんがこうだい)（32）は、早くも来季に向けて動き出している。12月も午前中から日暮れまで、フィジカルトレーニングに努める日々だという。「今年の前半戦、見た目の成績は良かった。だけど自分の中ではしっくりこなくて不思議だなと投げていたら