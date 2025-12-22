「気がつくと赤ちゃんが変色していた」「自分の産んだ子をそばに置いておきたかった」東京・錦糸町（墨田区）の派遣型風俗店の待機所で切断された乳児の遺体が見つかった事件。12月18日に死体損壊と死体遺棄容疑で逮捕された小原麗容疑者（22）は、動機についてそう説明しているという。事件が発覚したのは12月６日の夜９時頃。待機所の冷蔵庫を掃除していた風俗店のスタッフが、上段の冷凍スペースからポリ袋に入った乳児のものと